Calcio Eccellenza – Mangili punta forte sul Castiglione: “Società in crescita, dentro e fuori dal campo. E la squadra sa soffrire”

Castiglione Grazie al successo sulla Pavonese, terzo consecutivo, il Castiglione si è arrampicato al quarto posto in classifica. E domani punta ad allungare la striscia nel match casalingo contro la Bedizzolese. «Domenica scorsa abbiamo messo in campo una buonissima prestazione – dichiara il centrocampista Enrico Mangili, 30 anni compiuti martedì – ottimo anche lo spirito di squadra perché abbiamo sofferto tutti assieme, ma questo ci ha premiati con il gol. Siamo stati finalmente cinici e abbiamo concesso poche occasioni all’avversario, mentre noi una siamo riusciti a sfruttarla al meglio. Rispetto alla prime uscite siamo migliorati molto sotto tutti i punti di vista».

Lo score di tre vittorie e altrettanti pareggi lascia ben sperare per il futuro. «Più che guardare i pareggi e le vittorie – dice Enrico – preferisco sottolineare che non abbiamo ancora perso. Tralasciando le amichevoli con Desenzano e Mantova, squadre di categorie superiori, ci siamo sempre comportati bene e siamo cresciuti di volta in volta. Secondo me abbiamo avuto un buonissimo inizio anche perché siamo cresciuti sotto l’aspetto mentale. In più soffriamo da vera squadra, cercando di portarci a casa la domenica il massimo possibile». «Sono qui da quattro anni – prosegue Mangili – e posso dire per certo che ogni anno si migliora nelle piccole cose. L’obiettivo? Nessuno ci ha detto che dobbiamo vincere il campionato oppure salvarci. Dobbiamo raccogliere ogni domenica e arrivare il più in alto possibile. La crescita del club si vede anche dal fatto che il “Lusetti” sta diventando un vero centro sportivo e dovrebbe essere d’esempio. Il campo e lo stadio sono luoghi di aggregazione e convivenza dove tutti condividono la propria passione. Anche questo lo si può definire obiettivo».

Domani, come detto, c’è la sfida casalinga con la Bedizzolese: «Onoreremo sempre la maglia e sono sicuro che i risultati arriveranno. E’ un campionato equilibrato in cui per ora c’è chi fa più fatica e chi meno. Vedremo cosa accadrà, ma noi siamo comunque fiduciosi».