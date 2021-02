Ciclocross – Mincio Chiese, Chero Group e Sporteven chiudono a Lugo

MANTOVA Gli atleti del Mincio Chiese, del Chero Group Team Sfrenati e dello Sporteven saranno impegnati domani a Lugo (Ra) in occasione della prova che sancisce la chiusura della stagione 2020 – 2021 di ciclocross.

Viste le prestazioni fornite in questa parte conclusiva del cammino compiuto, è facile prevedere che non mancheranno per loro le soddisfazioni anche in questo conteso.

Nella cittadina ravennate verrà messo in palio il Gp Aeroporto Francesco Baracca; un test che si svolgerà su un circuito piuttosto impegnativo sebbene di soli 2 km.

Il tracciato è stato realizzato dagli organizzatori con il chiaro intento di fornire uno spettacolo di alto livello tecnico ed anche per esaltare le doti di ogni singolo atleta.

Il freddo e il fango con molta probabilità, poi, giocheranno un ruolo non secondario nella performance dai vari protagonisti.

Questo non impedirà ai ragazzi diretti da Luca Penitenti, Mincio Chiese, Carlo Pedrazzoli, Sporteven, e Matteo Carpisassi, Chero Group Team Sfrenati, di dare il massimo per centrare il bersaglio stabilito.

Il programma della mattinata prevede alle ore 10 il via per la categoria degli Esordienti, alle ore 10.45 toccherà agli Allievi; alle ore 11.30 gli junior e infine alle 12.30 gli open, under 23 ed elite.

Paolo Biondo