Ciclismo – L’Under 23 Cordioli domani a Biassono. Martedì il Gp d’Autunno ad Acquanegra

Mantova Ultimo fine settimana di fatiche per gli atleti mantovani che gareggiano tra gli Under 23 e gli Juniores. Gianluca Cordioli del Sissio Team domani e martedì cercherà di porre nella bacheca personale e della sua squadra un altro risultato di rilievo. L’atleta di Volta Mantovana, che ha chiuso sul podio la sua partecipazione al 28° Prestigio d’Oro Alè grazie al 3° posto, sarà tra i protagonisti della Coppa d’Inverno che si terrà a Biassono (Mi) domani. Due giorni dopo sarà sulle strade mantovane ad Acquanegra sul Chiese, dove si terrà per la regia del Pedale Castelnovese e a partire dalle 14.30 il Gp d’Autunno, ultima gara riservata agli Under 23 ed elite sia in terra mantovana sia a livello nazionale. Chiusa questa parentesi sia per lui sia per l’altro under 23 mantovano Stefano Leali del General Store Essegibi, che ieri si è messo in luce nella “Serenissima Gravel” che si è corsa a Cittadella (Pd), arriverà il momento dell’ufficializzazione del cambio di casacca per la prossima stagione. Scendendo di categoria. anche per gli juniores si è giunto all’ultimo impegno stagionale. I portacolori della Biesse Carrera, ovvero Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli, Andrea Godizzi e Riccardo Grazioli, confermati i primi tre e in cerca di un team tra i dilettanti per il quarto, sia Angelo Monister del Team Giorgi saranno in gara domani a Camignone in occasione del Trofeo Polisportiva. (b)