A nuovo la viabilità del centro di Canneto, ecco i lavori da 300mila euro

CANNETO – Il Comune intende riqualificare la viabilità nelle vie Furga, Ariosto, Tasso e nel tratto nord di via Liguria. Per questo motivo l’esecutivo del sindaco Nicolò Ficicchia ha deciso di fare ricorso ad un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 288mila euro al quale l’ente aggiungerà 12mila euro per raggiungere la somma di 300mila euro necessari ai lavori.

L’intervento su via Furga, nel tratto che va da via Cavalcanti, intercetta via Ariosto e prosegue fino a via Tasso, prevede una nuova pavimentazione e la messa in quota dei vari pozzetti presenti in particolare quelli della rete fognaria che ora non sono visibili, con sostituzione dei chiusini con nuovi in ghisa, rifacimento delle caditoie esistenti e realizzazione di alcune nuove caditoie per migliorare la raccolta delle acqua meteoriche nonché canalizzazioni per nuovi tratti di sottoservizi. Il tratto di via Ariosto che va da via Virgilio a via Petrarca, così come il tronco di via Tasso e prosegue fino a via Petrarca necessitano di nuova pavimentazione, messa in quota dei vari pozzetti della rete fognaria e dei sottoservizi, con sostituzione dei chiusini non conformi con quelli in ghisa, rifacimento di caditoie esistenti con realizzazione di nuove per migliorare la raccolta delle acqua meteoriche e posa di canalizzazioni per nuovi tratti di sottoservizi. Il tratto nord di via Liguria, infine, è il tronco di strada chiusa antistante al Parco Fiera comunale, la quale necessita di nuova pavimentazione, ghise stradali e rifacimento delle caditoie esistenti per migliorare la raccolta delle acqua meteoriche.