Rugby serie A – Caimani all’esame Badia Polesine

Viadana Trasferta ostica per i Caimani Viadana che questa sera, alle ore 19, nell’anticipo della seconda giornata di Serie A faranno visita ai Borsari Badia di Badia Polesine. Nella prima giornata i gialloneri hanno affrontato i neo promossi del Villorba, conquistando 5 preziosi punti e mettendo in campo un buon rugby ma peccando qualche volta di disciplina. A Badia sarà fondamentale sistemare questo aspetto per limitare una squadra che si presenta ben strutturata e sicuramente con più esperienza in questo nuovo campionato. «Le prime partite sono quelle più difficili da interpretare, con molte più incognite – commenta Matteo Manghi, storico capitano dei Caimani che torna titolare per questa partita – Badia non è mai stato un campo facile, ma noi sappiamo dove vogliamo arrivare. Stiamo lavorando molto nelle fasi statiche, nei meccanismi, perché per il nostro gioco c’è bisogno di più qualità. Stiamo alzando tutti il livello, l’intensità agli allenamenti e la concorrenza stanno facendo la differenza». I Caimani si presentano senza tre importanti giocatori, assenti per un infortunio subito domenica scorsa nel corso del match: Manuel Paternieri, uscito in barella al 69esimo minuto per un problema alla caviglia, sta attendendo il responso della risonanza magnetica. Filippo Panizzi ha riportato la lesione del legamento ulnare del pollice. In settimana è stato operato e non sarà disponibile per un paio di mesi mentre Chalonec Santana ha subito la frattura del polso sinistro. Scenderà quindi in campo una formazione differente da quella della prima giornata: novità di giornata l’estremo Simoni, accademico da questa settimana, disponibile per essere schierato con il Rugby Viadana 1970 e il neo-acquisto Casasola, pronto a dare il proprio contributo dalla panchina. Andiamo a scoprire la formazione anti-Badia: Simoni, Russo, C. Paternieri, Sanchez, Donica, Bernardi, Cafarra, Fierro, Cocconi, Manghi (C), Artoni, Loretoni, Jeffery, Denti, Halalilo. A disposizione: Tejerizo, Marcoleoni, Novindi, Marchiori, Casasola, Minasi, Crivaro, Ferro.