Calcio Eccellenza – Nel derby si vede solo la Castellana: doppio Secli manda ko il Castiglione

Castiglione Castiglione e Castellana arrivavano al derby con la necessità di vincere. I mastini erano chiamati al riscatto dopo la debacle contro il Castegnato, i secondi volevano riprendersi i punti che mancano in classifica, nonostante le buone prestazioni. In campo, alla fine, si sono viste solo le motivazioni dei goffredesi. Gli uomini di Arioli vincono meritatamente il derby grazie alla doppietta di Secli. La truppa di Volpi, che perde Galafassi e Pjetri per infortunio, non è quasi mai in partita e deve fare mea culpa: giocando così, l’assalto alla D è impossibile. Formazione quasi tipo per i padroni di casa, con Pjetri al posto di Vasta; ospiti che schierano Ruffini dietro e il nuovo arrivo Nardi trequartista. Avvio equilibrato, con la Castellana che controlla palla e il Castiglione che punta sulle folate dei singoli. Dopo una serpentina di Pasotti non sfruttata da Galafassi, al 16’ il colpo di testa di Roversi sbatte sulla traversa con Vigilati impietrito. Ci prova di nuovo di testa Nardi 5’ dopo, ma la palla esce a lato. Arioli perde quasi subito Migliorelli e getta nella mischia Chiarini, ormai ai saluti destinazione Serenissima. I mastini non riescono a organizzarsi, così Ruffini e compagni provano ad affondare. Al 35’ Vigilati para un tiro angolato di Secli ed è miracoloso sulla ribattuta a colpo sicuro di Omorogieva. Sul corner, però, la Caste passa. Sul cross di Nardi, Secli anticipa tutti di testa, scavalcando Vigilati: 0-1. Il Casti non reagisce e sul tramonto del primo tempo deve rinunciare a Galafassi. Si teme un lungo stop per il centrocampista. Meglio nella ripresa i mastini. Al 53’, sugli sviluppi di un corner, la palla finisce a Pasotti ben appostato fuori area. Giocata alla Maicon dell’11, palleggio e tiro all’incrocio, ma Piolini si supera. Sarà poi l’unica parata del portiere ospite, visto che la Castellana riprende a macinare gioco, mentre il Casti esce di scena. Mangili salva un gol fatto, ma i suoi non reagiscono. Anzi, piove sul bagnato per i mastini quando, dopo aver perso pure Pjetri, Nardi viene affossato in area. L’arbitro fischia il rigore e Secli non sbaglia: al 70’ è 0-2. Con il Casti in bambola, Menolli va vicino al terzo gol su punizione. Forlani non riesce a concretizzare al 79’, mentre l’incornata di uno spento Bardelloni all’86’ viene messa in angolo. Le ultime occasioni sono però per gli ospiti: prima Omorogieva spreca da buona posizione, poi Najeh in contropiede è precipitoso e calcia male. I mastini si devono arrendere, la Caste festeggia: questo derby è suo. (fg)