Ciclismo – Dinastia Affini: Ludovico sulle orme del cugino Edoardo

Buscoldo C’è grande entusiasmo e orgoglio in casa Affini per il primo acuto stagionale di Ludovico, cugino d’arte dell’ormai affermatissimo Edoardo. Il giovane talento del Mincio Chiese, allievo del secondo anno, ha infatti trionfato domenica a Piubega nel Memorial Accorsi, dopo una prestazione di grande livello tecnico che gli ha permesso di mettere in bacheca un prestigioso alloro. «È stata senza dubbio una vittoria di carattere – afferma il ds Marco Bertoletti -. Ludovico ha messo in campo uno spunto tecnico di grande rilievo che evidenzia la sua continua crescita. Anno dopo anno ha dimostrato doti tecniche non indifferenti, e sono convinto che con l’impegno con cui ha sempre affrontato ogni gara, riuscirà a togliersi grosse soddisfazioni». Sulle prospettive future, Bertoletti aggiunge: «Fare paragoni ora con il cugino Edoardo è francamente prematuro, ma credo che le basi ci siano tutte. Le sue caratteristiche tecniche e la prestazione di Piubega lo collocano tra gli atleti più completi, e sono certo che saprà farsi valere anche su percorsi misti. Ludovico ha concretizzato il proprio sforzo con la vittoria, ma è giusto fare un plauso a tutta la squadra, che ha saputo gestire ogni fase della competizione e chiudere ogni varco, favorendo così il suo spunto finale. Tutti hanno dato il massimo e questo è motivo di grande soddisfazione per noi».

Ludovico, dal canto suo, è felice della sua performance, anche se non nasconde un pizzico di rammarico per la gara precedente: «Sono partito bene, diversamente dalla scorsa settimana, quando per un problema meccanico non sono riuscito a esprimermi al meglio. Ci tenevo a fare bene sulle strade mantovane e davanti ai miei sostenitori. Con i compagni abbiamo lavorato benissimo, e quando la corsa è stata momentaneamente neutralizzata per una caduta, ho avuto modo di recuperare un po’ di energie. A quattro giri dal termine c’erano due atleti in fuga, e ho capito che quella sarebbe stata la mia occasione. Sono andato a riprenderli, e nel finale ho sentito che le gambe giravano bene. Così, ho deciso di spingere sui pedali e sono riuscito a vincere». Ludovico ha ricevuto un caloroso messaggio dal cugino Edoardo: «Sì, mi ha mandato un messaggio con i complimenti per la mia prima vittoria. È stata una gioia enorme conquistare il primo successo stagionale proprio vicino a casa. Ora, però, devo continuare a lavorare per migliorarmi ancora».