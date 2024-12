Calcio giovani – Femminile Mantova, piccole campioncine crescono

MANTOVA Piccole campioncine crescono. Sono le ragazze del Femminile Mantova Calcio, che stanno ottenendo ottimi risultati nei rispettivi campionati giovanili regionali e provinciali.

Gli ultimi applausi se li è presi l’Under 17, che sul campo di Dosolo ha strappato un pregevole 1-1 all’Erbusco, squadra tra le più attrezzate del girone. C’è addirittura spazio per i rimpianti, perchè le biancorosse hanno subìto il pareggio al 94’ su un’incertezza difensiva, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Carpi al 10’. Un primo tempo che le ha viste più volte vicino al raddoppio e mai impensierite dalle bresciane. Resta il valore della prestazione, che certifica la crescita confortante delle virgiliane.

Menzione speciale anche per le Pulcine, che si sono messe in luce contro i maschietti dell’Union Team vincendo il terzo tempo per 1-0 e posando davanti all’obiettivo del fotografo con sorrisi smaglianti e un rigenerante tè caldo. Per preparasi a nuove sfide.