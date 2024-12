Pallavolo serie A3 – Gabbiano Farmamed da applausi! Sbanca San Donà ed è solo in vetta

San Donà di Piave (Ve) Il Gabbiano Farmamed vince lo scontro al vertice, della settima d’andata con San Donà, per 3-1 e resta da solo davanti a tutti. Ancora una volta partenza in salita, come domenica scorsa in casa con il Cus Cagliari, ma poi la super rimonta verso il successo. Da segnalare che avendo 7 punti di vantaggio sulla quinta, il Savigliano, la squadra di Serafini si è matematicamente qualificata al turno di Coppa Italia dell’8 gennaio: con tre punti nelle prossime due gare si giocherà a Mantova.

La cronaca. Al PalaBarbazza di San Donà si sfidano le prime della classe a quota 14. Non un match decisivo, ma sarà importante per capire dove i due sestetti, già protagonisti lo scorso anno, vorranno arrivare in campionato. La formazione di Serafini ci arriva dopo aver agganciato la vetta, e con il libero Marini regolarmente in campo. I veneti sono invece reduci dalla prima sconfitta in campionato con Acqui Terme in Piemonte. Non il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del PalaBarbazza. Sestetti annunciati in campo. Si comincia col muro locale che firma il 3-1. Veneti ancora avanti sempre col muro di Mellano (6-2), poi Serafini ferma il gioco dato che il Gabbiano è in difficoltà in attacco. Parolari accorcia sull’11-7 ma ace di Giannotti e 13-7. Ancora un ottimo attacco dell’opposto porta i veneti sul 15-9. San Donà controlla il punteggio. 18-12 su errore al servizio di Depalma. Ace di Pinali e time out locale sul 18-14. Si forza molto dai nove metri con tanti errori. Meno 3 col muro (20-17). Entra Scaltriti in battuta ma ci sono quattro set-point per i veneti. Il primo parziale lo chiude Giannotti. L’opposto tiene avanti i suoi sul 4-3 anche a inizio secondo set, con il Gabbiano sempre a inseguire. Ace di Depalma e sorpasso. Moretti ferma il gioco. Ancora biancazzurri avanti con il muro (9-11) e c’è equilibrio a 13. Ace di Parolari e 13-15, con Pinali che tiene avanti i compagni oltre all’ace di Depalma che vale il 16-19. Miselli entra per Tauletta, Giannotti impatta a 21, ma poi è fermato dal muro. Sbaglia ancora e 21-25 per un Gabbiano che pareggia e… va in volo sul 2-5 nel terzo parziale per invasione locale. Pinali mura Giannotti e lo imita Miselli, ma ancora mette la freccia sul 15-14. Il 17-17 è a firma di Depalma con un ace super: grande gara quella del regista biancazzurro. Lo imita Rocca (20-17), ma Baldazzi avvicina i compagni (21-20), seguito da un ottimo Parolari che segna il 22 pari come il 23. Arriva l’ace di Baldazzi e ancora lui firma il 25-26, poi dopo una battaglia ai vantaggi sbaglia Giannotti per il 28-30 del Top Team. Avanti 2-1, il Gabbiano vede il successo a un passo. I locali iniziano il quarto set troppo fallosi al servizio, poi Miselli firma il 4-7. Si arriva sul 13- 13. Ferrari timbra il 14-16 e San Donà inizia a cedere sotto i colpi dei biancazzurri, che volano 16-19 e 17-20. Invasione veneta, 20-22, muro di Depalma e chiude Baldazzzi per il 22-25: è primato solitario.

Sergio Martini