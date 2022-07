Volley Serie A1 femminile – La Vbc Casalmaggiore ha completato il roster con Perinelli

VESCOVATO (Bs) Presso Apis, sponsor storico, la Vbc ha presentato l’ultimo tassello del roster per il prossimo campionato di A1. Con in bella mostra la Supercoppa vinta nel Sand Volley 4×4 a Lignano, era presente la squadra vittoriosa con il coach Nicola Bolzoni. Ma l’attenzione principale era tutta per lei, Elena Perinelli, schiacciatrice di banda classe 1995: reduce dall’avventura azzurra in Vnl e capitana della formazione che ha vinto i Giochi del Mediterraneo, vestirà la maglia rosa numero 3. «La maglia azzurra mi ha dato grande fiducia – ha raccontato -. Avevo bisogno di una nuova sfida e Casalmaggiore mi è sembrata la migliore occasione».