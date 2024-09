Calcio Eccellenza – Una Castellana a due facce si fa riprendere nel finale dalla determinata Juvenes

Castel Goffredo Peccato, Castellana. I goffredesi si fanno raggiungere sul finale dalla Juvenes Pradalunghese per un 2-2 che lascia tanto rammarico in casa biancazzurra. Primo tempo scoppiettante e con continui ribaltamenti di fronte e colpi di scena. Dopo averci provato diverse volte, i padroni di casa riescono a trovare il vantaggio con Thai Ba al minuto numero 7’. Ma, poco prima della mezz’ora Spampatti sfrutta uno svarione difensivo goffredese e buca la guardia di Braga. La Castellana non ci sta e con Menolli riallunga le distanze. La doccia fredda arriva al 72’, con il subentrato Aranotu che batte Braga.

Parte subito con il piede sull’acceleratore la Castellana: Secli vola sulla sinistra, mette al centro per Omorogieva che stoppa, ma perde l’attimo per calciare. Arriva a rimorchio Thai Ba che di destro buca Alborghetti. I biancazzurri sono padroni del campo, ma non riescono a trovare il raddoppio. Così ne approfittano gli ospiti con Spampatti che al 28’ accorcia: l’attaccante si libera delle marcature dei due centrali e di testa batte Braga. Cambia l’inerzia della gara, con i bergamaschi che si impossessano del campo e provano ad allungare: cross dalla destra di Ardenghi per Lambiase, che scheggia l’incrocio dei pali. La Castellana si salva. Poco dopo la mezzora però nuovo colpo di scena, con i goffredesi che riescono a trovare il raddoppio con Menolli: il metronomo incrocia sul secondo palo dove Alborghetti non può certo arrivare. Nella ripresa ci prova Ruggeri sul primo palo, ma Braga c’è e para. I ritmi si abbassano e la Juvenes ne approfitta, trovando il pareggio. Il subentrato Aranotu tutto solo davanti a Braga, non sbaglia e fa 2-2. «C’è un po’ di rammarico – spiega mister Giovanni Arioli -. Dovevamo portarci subito sul doppio vantaggio, ma alla fine credo che il pareggio sia giusto».