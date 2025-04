Radiologia di Pieve di Coriano: Francesca Brugnettini nominata primario della struttura

MANTOVA È Francesca Brugnettini il direttore della struttura di Radiologia dell’ospedale di Borgo Mantovano. La specialista, già nel ruolo di facente funzione dal dicembre 2023, è stata nominata primario nei giorni scorsi. Veronese, si è laureata nel 2001 all’Università degli Studi di Verona, dove ha conseguito successivamente anche la specializzazione in Radiodiagnostica. Prima di approdare, nel 2023, al presidio di Borgo Mantovano, ha esercitato la propria attività nella struttura di Radiologia (dal 2010) e al Centro Senologico del Carlo Poma.

“La mia mission – spiega la professionista – sarà quella di portare avanti il progetto risonanza, già partito da un anno con questa nuova apparecchiatura aperta che ci è stata data in dotazione nell’ottobre 2023”.

Altro importante obiettivo, l’introduzione di procedure avanzate in mammografia: implementazione delle biopsie mammarie, già iniziate da qualche mese grazie al nuovo macchinario con tavolo prono, unico in provincia di Mantova; primi approcci alla mammografia con contrasto, che partirà a breve grazie all’arrivo del nuovo iniettore; ulteriore implementazione del percorso delle pazienti con familiarità per tumore mammario e mutazione genetica seguite dal Cgo-centro genetico oncologico, attraverso indagini di risonanza magnetica e mammografia con contrasto.

“Sarà inoltre mia premura – conclude il primario – cercare di far crescere la Radiologia di Borgo Mantovano, che vanta la presenza di personale tecnico giovane e dinamico, puntando a una sempre più stretta collaborazione con l’ospedale di Mantova nel lavoro di abbattimento delle liste di attesa, confidando nell’arrivo di nuovi medici a supporto del mio progetto”.

Negli anni, Francesca Brugnettini ha acquisito una vasta esperienza nelle principali metodiche di diagnostica per immagini, sviluppando competenze consolidate in tac, risonanza magnetica, ecografia e un’approfondita conoscenza della diagnostica tradizionale. In particolare, è specializzata nella diagnostica senologica, sia clinica che in ambito di screening e interventistica.