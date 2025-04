Dai domiciliari al carcere: 28enne marocchino arrestato a Serravalle dai Carabinieri

SERRAVALLE A PO I Carabinieri della Stazione di Sustinente, nel pomeriggio del 4 aprile, hanno tratto in arresto un 28enne marocchino, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Serravalle a Po per reati contro la persona ed il patrimonio, dando esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale, disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova.

Il provvedimento di aggravamento scaturisce dalle plurime violazioni alle prescrizioni cui si è reso responsabile il soggetto, documentate dai Carabinieri di Sustinente.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.