Aido, 359 nuovi iscritti in un anno, ma aumentano le opposizioni alla “scelta in Comune”

MANTOVA «Lo scorso anno ci sono stati 359 nuovi iscritti, facendo così salire a 21.100 il totale dei mantovani che hanno detto sì attraverso Aido». Lo ha detto il presidente provinciale di Aido Sabrina Tartarotti all’assemblea annuale dell’associazione che si è tenuta lo scorso fine settimana nel cinema Lux di Quistello. «Per quanto riguarda la “scelta in Comune”, ovvero la possibilità per il cittadino di esprimersi sul tema della donazione di organi al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità – ha proseguito Tartarotti-, purtroppo dobbiamo constatare un aumento delle opposizioni. Il Centro Nazionale Trapianti ha segnalato che, a livello nazionale, solo il 58% dei cittadini sceglie di pronunciarsi e di questo dato il 36% dice no». Relativamente ai Comuni virgiliani, la media delle opposizioni si attesta intorno al 30%, «ma se si analizzano i singoli dati scopriamo che in almeno una quindicina di enti locali le opposizioni oscillano tra il 36 e il 53%, ecco perché confidiamo nell’auto di sindaci e uffici preposti». All’assemblena hanno preso parte gli assessori locali Cristina Calciolari e Monica Stefanini, don Andrea Moscatello, la direttrice sanitaria di Asst Mantova Marianna Lorenzini – la quale ha portato i saluti e la vicinanza del direttore generale Anna Gerola – e la dottoressa Ginetta Dalzini, che oltre ad aver elencato i dati sul numero dei prelievi di organi e tessuti effettuati nell’ospedale di Mantova, ha ricordato il primo prelievo a cuore fermo eseguito nel nosocomio cittadino. «Un successo straordinario raggiunto grazie a tutto lo staff medico-ospedaliero, che dà la dimensione della proficua collaborazione creatasi tra Aido e Asst per permettere ai cittadini che hanno detto Sì di rispettare le loro scelte». Sono seguiti gli interventi del direttore sanitario di Ats Val Padana Piero Superbi, del vice presidente di Avis Mantova Donato Chiodini, del presidente di Abeo Vanni Corghi e della vice presidente di Aido Regionale Georgia Gionchetta, che ha avuto il compito di presiedere i lavori.