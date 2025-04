Calcio Serie B – Il Mantova chiama a raccolta i tifosi. Domenica contro lo Spezia “Tutti al Martelli” con 5 euro

Mantova La dea bendata sembra essere tornata a sorridere al Mantova. Dopo la sosta, per certi versi benedetta, i biancorossi hanno cambiato decisamente ruolino di marcia. E nelle ultime due giornate, come il Modena, hanno fatto più punti (6, il massimo) di tutte le altre dirette rivali alla corsa salvezza. Grazie ai successi con Sudtirol e nel derby di Brescia, i virgiliani sono risaliti al 13esimo posto, nella safe zone. Era dal 16 marzo dello scorso anno che i biancorossi non vincevano due partite di fila. Il vento sembra davvero cambiato, ma solo la prova del nove contro lo Spezia – gara in programma domenica al Martelli (ore 17.15) – potrà dare maggiori conferme. Vista l’importanza della sfida, il club di viale Te ha promosso l’iniziativa “Tutti al Martelli”. A volerlo fortemente è stato il presidente Filippo Piccoli con la sua agenzia Sinergy LuceGas, sponsor principale del Mantova. Grazie alla tariffa “Sinergy Biancorossa” i tifosi virgiliani potranno acquistare il biglietto per assistere al match contro i liguri a 5 euro. L’iniziativa partirà alle ore 10 ed è riservata solo ai posti in tribuna e nei distinti, senza riduzioni. Per tutti quelli che hanno sottoscritto l’abbonamento, invece, l’accesso allo stadio per assistere alla partita è compreso in quanto il match è già caricato sulla Fidelity Card. La vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, escluso il settore ospiti, è riservata ai soli residenti di Mantova e provincia e ai possessori della Fidelity Card. L’acquisto del biglietto potrà essere effettuato sul sito Ticketone, presso i punti vendita autorizzati, o al Mantova Point, aperto da martedì a sabato (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19). Il giorno della gara, invece, il servizio di vendita biglietti presso il Mantova Point sarà attivo dalle ore 9.30 alle 13. Dalle 15 aprirà la biglietteria esterna di Piazzale Ragazzi del ’99 fino all’inizio della partita. Nel frattempo il Ccmc prosegue l’allestimento dei pullman per la trasferta di Cremona, in programma venerdì 25 aprile alle 18. Al momento sono due i mezzi completi, il terzo è in fase di riempimento. Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri: 328/4559913 (Negretti) e 331/2647014 (Fontanesi).

La 33esima giornata di Serie B potrebbe essere un altro turno pro-Mantova. Detto dei biancorossi, impegnati con lo Spezia, sabato si giocheranno altre tre partite fondamentali in chiave salvezza: Cosenza-Brescia, Salernitana-Sudtirol e Sampdoria-Cittadella. Tra le mura amiche del “Marulla”, i calabresi cercano punti pesanti dopo il pari beffa subìto in rimonta dal Frosinone nell’ultimo turno. Sull’altra sponda, le Rondinelle vogliono riscattare la cocente sconfitta contro l’Acm. Salernitana e Sudtirol sono tra le squadre che hanno raccolto meno punti dopo la sosta. I campani sono reduci dalla sconfitta contro la Juve Stabia, mentre gli altoatesini dal pari con il Cesena. Sabato scende in campo anche la grande delusa Sampdoria, sconfitta in casa dallo Spezia, che ospiterà il Cittadella, corsaro con la Carrarese. Tutte le altre rivali del Mantova saranno impegnate in match testacoda. Insomma, mancano ancora 6 giornate al termine della regular season e tutto può succedere. L’importante è rimanere con i piedi per terra, tutti uniti verso l’obiettivo finale. La salvezza.