Calcio Promozione – La Governolese fallisce il match-ball salvezza: pari in bianco col San Pancrazio

Governolo Troppo poco. Una brutta Governolese non va oltre lo 0-0 interno contro il già appagato San Pancrazio compromettendo la corsa alla salvezza diretta. A 180’ dal termine, infatti, i Pirati, oltre a pensare a racimolare più punti possibili, dovranno sperare in un passo falso del Lodrino, ieri vincente contro la Poggese ed attualmente fuori dalla zona playout proprio a scapito dei mantovani. Attenzione però anche alla famigerata regola dei punti, che potrebbe regalare un epilogo inatteso: i rossoblù, con un pizzico di fortuna, potrebbero anche centrare l’impresa condannando alla retrocessione l’Union Team, tra l’altro ultimo avversario della regular season. Ogni discorso è però ora prematuro, sarà il rettangolo verde ad emettere gli attesi verdetti. Tornando alla gara del “Vicini” di ieri pomeriggio, i soliti appassionati in tribuna si aspettavano francamente di più dai propri beniamini che hanno pensato più a non prenderle che a darle: lo 0-0 finale è stato logica conseguenza di una gara zeppa di imprecisioni ed errori tecnici, alcuni dei quali grossolani. E dire che la sfida era iniziata su buoni ritmi, con i ventidue in campo addirittura propositivi. Al 6’, direttamente da calcio piazzato, Veron ha impensierito Bertolani, bravo a rifugiarsi in corner con un volo d’angelo sotto la traversa. Due minuti dopo, i locali, hanno risposto con una bella imbucata di Fuscaldo per Ayolade il cui tiro è stato miracolosamente intercettato da un’uscita a valanga dell’attento Aziri. Poi il nulla fino al duplice fischio del signor De Battista di Lecco. Nella ripresa chi si aspetterà un cambio di passo dei protagonisti rimarrà deluso poichè il match, se possibile, risulterà ancor più noioso. L’unica fiammata la regala la Governoleseal 70’ quando, dopo un’azione confusa, su un tiro di Sperti deviato si avventa nuovamente Ayolade che spara in porta di prima intenzione trovando nuovamente attento l’estremo bresciano che intercetta sulla linea. Poi, nonostante i venti minuti abbondanti restanti, non accadrà niente di interessante.