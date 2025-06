Calcio giovani – Dal tennis al pallone: Baratti vince lo scudetto U13 col Milan

TIRRENIA Ricardo Baratti (in foto col fratello Lucas), classe 2012, è uno di quei nomi che sembrano destinati a lasciare un segno. Figlio d’arte – papà Michele è stato un protagonista del nostro calcio dilettantistico – sta scrivendo la sua storia personale con talento e un’incredibile versatilità. Capitano del Milan Under 13 Pro allenato da Michele Ravera, ha appena guidato i rossoneri alla conquista dello Scudetto nella Final Four nazionale di Tirrenia, dove i rossoneri hanno battuto Albinoleffe e Roma e hanno pareggiato col Parma. Una cavalcata entusiasmante, chiusa con il trionfo finale e con il Diavolo che alza il trofeo per la prima volta nella categoria. Nella partita decisiva, Baratti ha mostrato personalità e spirito da leader: prima una scivolata provvidenziale a negare un gol fatto, poi l’assist decisivo per il gol vittoria di Colombelli. Ma Ricardo non ha primeggiato solo nel calcio: due anni fa ha vinto anche il titolo di campione italiano di tennis a Roma, un’impresa che lo rende – a quanto pare – un caso unico in Italia.