Calcio giovani – Il Mantova sbarca a Malta. Ultimi posti per il Winter Camp

MANTOVA Ultimi posti disponibili per i Mantova Winter Camp. La prima settimana, rivolta ai bambini nati tra il 2013 e il 2015, si svolgerà dal 27 al 30 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30, nella palestra di San Giorgio Bigarello (via Toscanini 5). La seconda settimana, per le annate dal 2016 al 2018, è in calendario dal 2 al 5 gennaio agli stessi orari e nella stessa palestra di San Giorgio. I partecipanti avranno la possibilità di migliorare il proprio talento con i tecnici del vivaio del Mantova. Per le ultime iscrizioni rivolgersi al numero whatsapp 345 4678696. La società sta valutando se aumentare il numero dei posti.

Intanto, in viale Te stanno perfezionando l’affiliazione con un club maltese, che darà origine a un camp a Malta nei primi giorni di gennaio. L’operazione è in via di chiusura e verrà svelata con tutti i dettagli nei prossimi giorni.