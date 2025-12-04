Tennis tavolo Serie A1 – Per Alfa Food e Brunetti sarà un week-end di fuoco

MANTOVA Il tennis tavolo mantovano si prepara a un week-end di fuoco. I massimi campionati maschile e femminile vedranno le “nostre” compagini impegnate in autentici big match in grado di dare una svolta alla classifica. In campo maschile, l’Alfa Food Bagnolese affronterà sabato alle ore 16 il Sassari. Sul versante femminile, la Brunetti Castel Goffredo se la vedrà domenica alle ore 17 con il Norbello. Entrambe le gare si giocheranno in terra sarda.

Cominciamo dalla Bagnolese, autentica rivelazione di questa prima parte di campionato. L’Alfa Food ha agganciato Sassari in vetta nell’ultimo turno, grazie alla vittoria per 3-1 sul Servigliano e al contemporaneo 3-2 dei sardi sul Marcozzi, che ha fruttato solamente due punti. Le due squadre comandano a quota 14, con il Messina terzo a -3. «Sarà una gran bella sfida – ha dichiarato una settimana alla Voce il dt Cristina Semenza – . Affronteremo una squadra molto forte, ma noi non siamo da meno. Proveremo a vincere, anche perchè in palio c’è il primo posto in solitaria e sarebbe bello riuscire a staccare Sassari».

Ugualmente attesissimo il match di domenica della Brunetti. Le ragazze di Alfonso Laghezza renderanno visita al Morbello da prime della classe. In tre partite Castel Goffredo ha racimolato 8 punti, mentre le sarde si sono fermate a 6 a causa della sconfitta rimediata col Sassari alla seconda giornata. Come si ricorderà, il Norbello fu l’avversario della Brunetti nella finale scudetto della scorsa stagione, vinta dalle goffredesi. Quella di domenica sarà dunque una sorta di rivincita per le isolane. Nel Norbello milita Tan Monfardini, mamma di Gaia punto di forza del Sudtirol; milita anche un’altra ex, Kolish. Novità per la Brunetti, che proprio a Norbello schiererà per la prima volta in stagione la cinese Qi Fei. Spiega il presidente Franco Sciannimanico: «Il nostro obiettivo è superare indenni questa difficile sfida. Ci attende un impegno tutt’altro che semplice, Monfardini e Kolish ci conoscono e vorranno fare bella figura. Soprattutto Tan che, nonostante non sia giovanissima, è ancora sulla breccia. Per quanto riguarda il debutto di Qi Fei, finalmente la vedremo in azione. Siamo tutti molto curiosi e fiduciosi. In definitiva, mi aspetto una sfida impegnativa e molto importante, considerando che il nostro cammino dell’andata si chiuderà con un’altra trasferta in Sardegna, a Sassari (il 17 dicembre, ndr), davvero difficile. Ma siamo pronte».