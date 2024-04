Calcio giovani – Mantova, la Primavera di Graziani stacca il pass per i play off. Bene U16 e U14

SASSARI Splendida vittoria della Primavera del Mantova, in casa della vicecapolista Torres. A decidere la rete di Minei al 90’. Con questi tre punti, il Mantova stacca il pass per i play off, che prenderanno il via il 20 aprile. I biancorossi sono quarti in classifica, in scia alla coppia Lumezzane-Torres che occupa la seconda piazza con appena un punto di vantaggio sull’Acm (34 a 33). Irraggiungibile la Virtus, a quota 43. Sabato prossimo (ore 15) ultima giornata, a San Benedetto Po col Pontedera.

Sabato da incorniciare anche per U16 e U14. La prima ha espugnato 1-0 il campo del Renate, grazie alla rete di Negri al 20’. Questo l’undici: Moratello, Andreani, Telotti, Ghirardi, Negri, Losole, Marchetti, Bassani, Abdi, Toma, Borsori (entrati: Giordani, Sandomenico, Camarda). L’U14 ha battuto 1-0 la Pergolettese: gol di Trolese al 5’ del secondo tempo. Formazione: Bressan, Tesini, Braga, Caridi, Savoncelli, Russo, Roncaia, Ballarotti, Piccoli, Naji, Trolese (entrati: Bellutti, Tortella, Tassi, Costigliola, Massarenti). Bravi tutti.