Calciomercato dilettanti – Colpi Castellana: Bignotti e Tognazzi. Lascia Lancini

Mantova La Castellana in crisi nera (tre punti nelle ultime 10 partite) cerca nuova linfa sul mercato. Dal Carpenedolo arriva il centrocampista offensivo Enrico Bignotti (classe ‘92), ex Castiglione; e dal Ciliverghe il portiere Edoardo Tognazzi (classe ‘97); quest’ultimo prende il posto di Lorenzo Lancini, con il quale c’è stata una rescissione consensuale, uno dei grandi eroi della scorsa stagione che la società, per bocca del dg Novellini, desidera ringraziare per tutto quello che ha fatto. La Villimpentese non molla Manuel Dondi: potrebbe arrivare in gennaio. Il Casaloldo attende una risposta dall’attaccante Michielotto, il Pomponesco punta su Antonio Alessio Rossi del Levante. Il difensore Ayoub Kamal dovrebbe tornare al Sermide, che sta chiudendo anche con la Bondenese per l’attaccante Dario Celeghini.