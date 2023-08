Continuano i lavori in via Mazzini, chiusura del traffico veicolare nel tratto compreso tra via Filzi e via Matteotti

MANTOVA Continuano i lavori di “Manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali in pietra naturale”, a cura della ditta Ferrari Gian Lucio di Bergamo, in via Mazzini nel tratto compreso tra via Filzi e via Matteotti.

Per permette tali interventi di occupazione e manomissione del suolo pubblico, fino a giovedì 31 agosto vi sarà la temporanea modifica della viabilità.

E così si terrà la chiusura di via Mazzini nel tratto che va dall’intersezione con via Filzi, mediante sbarramento fisico ed il posizionamento della segnaletica di “Divieto di transito”, fino a via Matteotti. I veicoli, quindi, saranno deviati obbligatoriamente su via Filzi.

Vi sarà il divieto di sosta 0-24, con rimozione dei mezzi, su entrambi i lati del tratto di via Mazzini compreso tra via Filzi e via Matteotti.

I lavori, naturalmente, saranno presegnalati da apposita segnaletica e cartellonistica. Durante gli interventi sarà sempre garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni, l’accesso alle civiche abitazioni e alle attività commerciali ed anche, compatibilmente con le attività di cantiere, gli accessi ai passi carrai.

“Questa modifica della viabilità – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli – nasce dalla necessità emersa in corso d’opera di realizzare un nuovo fondo, onde garantire al meglio possibile la tenuta dell’acciottolato negli anni a venire”.