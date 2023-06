Calcio – Mantova, il saluto dell’ex preparatore dei portieri Infanti: “Grazie a tutti, resterete nel mio cuore”

MANTOVA Come vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi, il preparatore dei portieri Federico Infanti non farà più parte del Mantova dopo cinque anni. Infanti ha affidato a un messaggio su facebook il suo saluto: “Sono stati cinque anni importanti della mia carriera da allenatore… oggi che sono arrivato ai saluti lo faccio con molta tristezza, ma anche la consapevolezza di essermi sempre impegnato per questa gloriosa società… ringrazio di cuore la società, i direttori, gli allenatori con cui ho avuto il piacere e l’onore di aver lavorato… ma soprattutto ringrazio di cuore tutti i portieri che ho allenato: da Borghetto a Brazinskas, da Adorni a Athanasiou, da Tozzo a Tosi, da Marone a Marinaro, da Chiorra a Chiesa… loro sono stati l’essenza del mio percorso e del mio lavoro… Mantova resterà sempre nel mio cuore”. Tantissimi i messaggi affettuosi di tifosi, calciatori e addetti ai lavori.