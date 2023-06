Calcio Prima Categoria – Boselli ritorna alla Serenissima: “Voglio vincere ancora”

RONCOFERRARO Dopo due anni intensi e altrettante promozioni, dalla Seconda alla Promozione, bomber Mirko Boselli si separa dall’Union Team, che nel frattempo si è unito al Marmirolo, per tornare alla Serenissima, dove ha già giocato, in verità pochissimo per via del Covid, nella stagione 2020-21. La caccia al gol numero 250 (ora siamo a quota 248) ripartirà dunque con la maglia biancazzurra. «Per me, quelli a San Giorgio, sono stati due anni indimenticabili – ricorda l’attaccante – che ricorderò sempre con emozione. Ora ho deciso di abbracciare il progetto Serenissima perché lì ho trovato quello di cui ho bisogno. Vincere il campionato di Prima Categoria non è stato facile, ripetersi sarà ancora più difficile. All’Union abbiamo fatto qualcosa di straordinario arrivando in Promozione grazie alle nostre sole forze. Tutto questo, come dicevo, mi rimarrà sempre nel cuore, ma il calcio non è fatto solo di sogni e ricordi e ognuno è libero di prendere la propria strada. I risultati della domenica arrivavano grazie al sudore e la fatica che mettevamo in campo durante gli allenamenti, quindi penso che alla fine le promozioni siano più che meritate».

«Una cosa che ho capito – prosegue il “Bos” – è che quando entri in una società ambiziosa, come appunto la Serenissima, diventa importante vincere tutte le partite e non giocarle tutte. Rispetto ad anni fa in cui avevo notato che ognuno remava dalla propria parte e non per il gruppo, ho capito che è proprio il collettivo che fa la differenza; come dicevo prima, non importa giocare sempre, ma vincere. Alla Serenissima troverò una squadra di amici che già conosco. Quando arrivi qui, hai tutto ma ti manca un pezzo per fare il grande salto, quindi spero di poter dare una mano con la mia esperienza. Ho già visto sia il mister che lo staff e il direttore sportivo; mi sono sembrati tutti molto affiatati e intenzionati a fare bene. Mi sono piaciute le idee, come si sono presentati con me e soprattutto, la cosa che più mi ha impressionato, è stata l’idea di impostare la squadra sui giovane». «Ho impiegato tanto a decidere – racconta ancora Mirko – a giugno di solito ho le idee già chiare per partire al massimo. Quest’anno ho aspettato di più perché ho accusato mentalmente il distacco dall’Union Team. Fisicamente sto bene e per me l’età è solo un numero; credo che se alla Sere hanno deciso di puntare su di me, vuol dire in fondo che la pensano come il sottoscritto. Ho giocato con diverse squadre e segnato tanti gol, porto sempre nel cuore ogni maglia che ho indossato. Alla Serenissima – conclude Boselli – si apre un nuovo capitolo che vorrei ricordare per aver ottenuto l’ennesima promozione della mia carriera».