Calcio Prima Categoria – Rapid Olimpia, lascia il ds Giazzi: “Divergenza di vedute”

GAZOLDO Neanche il tempo di festeggiare la meritata promozione in Prima Categoria, che Marco Giazzi ha annunciato a sorpresa le proprie dimissioni da direttore sportivo della RapidOlimpia. Una decisione inaspettata, arrivata a pochi giorni dal traguardo conquistato sul campo. «Qualche divergenza di vedute con la società – ha spiegato Giazzi – ma al di là di questo il rapporto con tutto l’ambiente è stato ottimo. Con il gruppo squadra, lo staff tecnico e la dirigenza ho instaurato legami sinceri e solidi. Mi faccio da parte solo per alcune differenze di visione, ma l’amicizia e la stima nei confronti della Rapid Olimpia restano intatte. Sono stati due anni bellissimi, ricchi di soddisfazioni e momenti indimenticabili, con due promozioni consecutive». Parole che confermano l’affetto per il club e che trovano riscontro nella replica del presidente Franco Pasetti: «Avevo confermato Giazzi per la prossima stagione, ma prendo atto della sua scelta. Lo ringrazio sinceramente per quanto ha fatto e per la professionalità con cui ha lavorato in questi due anni. Gli auguro il meglio per il suo futuro nel calcio». Intanto la Rapid Olimpia comincia a gettare le basi per la nuova stagione in Prima Categoria: Balzanelli, Levorato, Moreni, Pasetti, Di Mango, Batusha e Zerbini sono stati confermati. Oggi è previsto anche l’incontro con Thai Ba per discutere dell’eventuale prosecuzione del rapporto con la squadra giallorossa.