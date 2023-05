Calcio – Mantova, impazza il toto-mister: spuntano Zironelli e Franzini

MANTOVA Stabilito il ds, il Mantova punterà a chiudere presto per l’allenatore, scelto ovviamente su indicazione del ds (ma condiviso col presidente Piccoli). Di Andrea Dossena, Giuseppe Scienza, Leonardo Colucci e del mantovano Elia Pavesi abbiamo già scritto nei giorni scorsi. Si rincorrono voci su altri papabili: Mauro Zironelli, una promozione in C col Mestre, ex Juve U23 e Modena (tra le altre), quest’anno alla Luparense; e il piacentino Arnaldo Franzini. Quest’ultimo è uno specialista in promozioni: ha portato il Lumezzane in due anni dall’Eccellenza in C, dopo aver vinto campionati con Pro Piacenza, Piacenza e Seregno. È già stato confermato dal Lumezzane, ma ancora non c’è la firma. Il Mantova ci fa un pensierino.