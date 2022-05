Calcio Prima Cat. – Buzzi, un rientro decisivo: ”Spareggi? Il Gonzaga sarà senza pressioni”

Gonzaga Un gol pesante quello messo a segno domenica pomeriggio dall’attaccante Andrea Buzzi nella gara casalinga col Pralboino, che ha dato ai biancazzurri di Davide Marmiroli la certezza di avere centrato nel girone H della Prima categoria lombarda l’ingresso più che meritato nei play off. Domenica prossima si concluderà la stagione regolare, per l’undici del presidente Giovanni Bellini impegno a Roncoferraro contro la Serenissima vice capolista, avanti sei lunghezze, non potrà essere affrontato con molti calcoli, a meno di rischiare il terzo posto insidiato dallo stesso Pralboino.

Si è trattato di un ritorno aquilotto per Buzzi, la scorsa estate. L’esperto bomber classe 1989, dopo aver militato nelle giovanili del Verona, ha militato una stagione con gli allievi del Mantova (in quella squadra c’erano, fra gli altri, giocatori importanti del panorama dilettantistico come Badalotti, Carlini, Verdi e Mattia Vincenzi), ha giocato a Luzzara, Suzzara, Dosolo e Viadana.

«A Gonzaga in questa stagione ho giocato pochissimo causa un infortunio, forse cinque presenze – racconta Buzzi -. Ma sono contento di aver timbrato il gol che è valso i play off. Questo traguardo è merito di un grande sforzo collettivo. Grandi tutti: mister Marmiroli, la società, tutta la squadra. Abbiamo avuto parecchi problemi in questa stagione, ma il valore della nostra compagine non è mai venuto meno. I sostituti si sono dimostrati all’altezza, hanno ripagato la fiducia dell’allenatore. Ho avuto la fortuna di avere come compagno di squadra Francesco Riga, che ha preso il mio posto durante il lungo stop. Nonostante la giovane età ha fatto davvero bene, realizzando una valanga di gol. Magari nessuno ci riteneva all’altezza degli spareggi, ma ci siamo riusciti. E’ comunque un percorso che parte da lontano, almeno dall’anno scorso: nella scorsa sagione, durata soltanto tre turni, il ruolino di marcia del Gonzaga era stato di sole vittorie. Certo, alcuni lo avevano definito, un caso, ma con il grande campionato di quest’anno abbiamo dimostrato che non lo era. I play off sono un premio a tutta la squadra. Siamo stati “ottimi alunni” del prof. Marmiroli. Siamo felici di aver dato una grande soddisfazione ad un presidente appassionato come Giovanni Bellini, che ci tiene molto e cura tutta la filiera: dalla prima squadra fino al settore giovanile. Merito anche ad un dirigente di grande competenza come Paolo Marmiroli». E non è ancora finita: «I play off? Li affronteremo senza pressione, per divertirci. Non poniamoci limiti».