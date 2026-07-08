Calcio Prima Categoria – Giazzi: “Ecco la nuova Serenissima. Importante aver tenuto l’ossatura”

RONCOFERRARO La Serenissima riparte con basi solide e un organico rinnovato per affrontare il prossimo campionato di Prima. La società ha affidato la panchina ad Alberto Garavaldi, mentre il mercato è stato gestito dal ds Marco Giazzi. L’obiettivo era di rifondare la squadra senza snaturarne l’identità. Missione centrata, almeno sulla carta. «Tutte le operazioni sono state condivise con l’allenatore – spiega Giazzi – siamo riusciti a centrare gli obiettivi. Ora sarà il campo a dire il suo, ma riteniamo di aver allestito un organico valido, composto da ragazzi che, oltre alle qualità tecniche, garantiscono serietà e affidabilità sul piano umano». Il primo tassello, sottolinea il diesse, è stata la conferma della gran parte del gruppo storico. Un aspetto fondamentale per dare continuità al progetto. Attorno a quell’ossatura sono arrivati gli innesti necessari nei reparti che richiedevano maggiore profondità. Tra i pali sono stati tesserati Lorenzini, dalla Castellana, e Leardini, ex Borgo Virgilio. In difesa ecco Vasaturo dal Gonzaga, Accorsi dal Porto, Rossi dal Marmirolo e Falcone dal Villimpenta. A centrocampo spazio a Lisignoli, proveniente dalla Governolese, e al ritorno di Giorgio Siliprandi. In attacco è arrivato Sassi dal Suzzara. Restano invece punti fermi Bottoli, Faré, Sanseverino, Rigon, il difensore Busatto e gli attaccanti Mantovanelli, De Boni e Halili. Ancora da definire, invece, la situazione di Mikic, giovane bomber della Mantovana, per il quale ci sono problemi lavorativi. La preparazione scatterà il 17 agosto. Già fissato anche il programma delle amichevoli: il 22 agosto a Castellucchio, il 26 test casalingo con la Casteldariese e il 29 agosto trasferta a Viadana contro i canarini.