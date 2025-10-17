Calcio Prima Categoria – Melara: “Dinamo, no a cali di tensione”

GONZAGA Il tecnico della Dinamo Matteo Melara, invita alla massima attenzione in vista della sfida di domenica contro l’Oratorio Gambara. I biancorossi, sono secondi in classifica insieme al Suzzara, a due lunghezze dal Montirone. «Il successo di Vescovato contro la Leoncelli è stato sofferto – spiega Melara – ma questi tre punti valgono molto. Da neopromossi sappiamo che arriveranno anche momenti difficili, quindi cerchiamo di mettere fieno in cascina finché possiamo. Il campionato è lungo e dopo solo cinque giornate è presto per fare bilanci: la nostra classifica è buona, ma non dobbiamo illuderci». Sull’imminente gara con il Gambara, il tecnico non vuole cali di tensione: «A guardarla sulla carta sembrerebbe semplice, ma non mi fido. Il Gambara, pur perdendo 4-1 domenica scorsa con la Serenissima, ha mostrato buone cose nei primi 40’. Servono attenzione e compattezza: io punto molto sul gruppo e mi aspetto una prova solida, da vera squadra».