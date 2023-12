Regione mette a bilancio 700mila euro per un reparto palliative all’Oglio Po

OGLIO PO – All’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, potrebbe essere presto realizzato un hospice dedicato alle cure palliative: la giunta regionale ha di recente inserito a bilancio la somma di 700mila, da destinare all’Asst di Cremona, necessaria a realizzare il reparto sanitario. Il prossimo passo, al fine di rendere valido lo stanziamento sarà l’approvazione della modifica al bilancio, possibilità che gode di buona speranza anche grazie all’emendamento presentato dalla giunta regionale, su un capitolo di spesa di 45 milioni di euro rivolto al finanziamento di strumentazioni mediche e alla rigenerazione degli ambienti ospedalieri.

Non a caso, diverso tempo fa il direttore generale dell’Asst di Cremona, Giuseppe Rossi aveva richiesto a Regione stessa un intervento al fine di introdurre all’intero del presidio ospedaliero Oglio Po, un hospice dedicato ai pazienti che seguono cure palliative. Desiderio, che potrebbe essere presto esaudito anche a fronte della campagna di sensibilizzazione avviata da un gruppo di cittadini in questi mesi, volta a lanciare l’attenzione sull’ospedale di Casalmaggiore che nel corso degli anni ha subito un ridimensionamento. A tal proposito, il nuovo reparto, se realizzato potrebbe ospitare già una decina di posti. Al momento non resta che attendere l’atto di approvazione dello stanziamento al bilancio regionale della somma di 700mila euro.