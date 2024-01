Calcio Terza Categoria – Brugnano: “Borgo, a Sustinente per rialzare la testa”

BORGO VIRGILIO Manco a farlo apposta, le “lepri” del campionato di Terza Categoria domenica sono ripartite, al rientro dopo la pausa invernale, con un pareggio. Se il Segnate non è andato oltre lo 0-0 con il pericoloso Cerlongo, il Borgo si è salvato per il rotto della cuffia con i Santi. Sotto di due reti a 10’ dal termine, i biancazzurri hanno sfruttato la freddezza di bomber Brugnano, bravo a trasformare due calci di rigore: «Non ci aspettavamo una gara così difficile – ammette il cannoniere – . In realtà puntavamo alla vittoria per racimolare punti pesanti per raggiungere il Segnate. Purtroppo non abbiamo avuto il giusto atteggiamento sin dai primi minuti e questo ha rischiato di essere fatale. Dobbiamo migliorare ancora perché il percorso è davvero lungo e non si può mai sapere cosa accadrà in futuro». «Lo sbaglio è stato nostro – prosegue – . Non siamo stati in grado di sfruttare al meglio le tante occasioni avute. Merito anche dell’avversario, che si è difeso bene. In più ho sbagliato io stesso un rigore in predecenza: sono sempre un terno al lotto. In fin dei conti, ci è andata anche bene». Non c’è tempo per recriminare, perché domenica c’è la sfida di Sustinente, da affrontare con ben altro piglio: «Non dobbiamo sottovalutarli – avverte – perché sarà una domenica come le altre. Ogni volta che scendiamo in campo, dobbiamo dare il massimo e fare tutto ciò che è in nostro possesso per portarci a casa i tre punti». «Alla fine dell’andata – conclude – abbiamo chiuso al secondo posto: una prima parte di stagione giocata bene, senza sprecare punti. Il girone di ritorno invece è appena iniziato, ma sono sicuro che riprenderemo subito la marcia, perché conosco le qualità dei miei compagni e so che diremo la nostra fino alla fine per il primo posto».