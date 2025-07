Calcio Prima Categoria – Scariolo e Diop alla Rapid Olimpia. Mussetola: “Non saremo comparse”

GAZOLDO Doppio colpo per la Rapid Olimpia, che si assicura due elementi davvero importanti per la sua avventura in Prima Categoria: il diesse Fabio Fioranzato ha trovato l’accordo con il forte attaccante Christian Scariolo, classe 1990, una valanga di gol in tutte le categorie dall’Eccellenza alla Promozione, e una militanza anche nel Mantovano con la maglia dell’Asola. Con lui arriva anche Omar Diop Barka, classe 1997, centrocampista con trascorsi nel Vobarno in Eccellenza e più di recente nel Paitone.

Il tecnico Fabio Mussetola esprime tutta la sua soddisfazione per i nuovi arrivi, ringraziando la società per il doppio colpo messo a segno. «Ringrazio il presidente Franco Pasetti e il direttore sportivo Fabio Fioranzato. Sono riusciti a portare a Gazoldo due giocatori importanti – dichiara Mussetola.- Sono state due operazioni non semplici, ma che alla fine siamo riusciti a concludere positivamente». Scelte ponderate, fatte tenendo conto delle esigenze della categoria e della necessità di inserire uomini pronti subito.

«Da neopromossi affronteremo un campionato duro, molto competitivo. Il nostro girone sarà complicato, per questo avevamo bisogno di innesti di qualità e personalità», spiega.

«Con Scariolo davanti posso dire di sentirmi tranquillo: ci garantisce esperienza, presenza fisica, fiuto del gol. E Diop è uno che in mezzo al campo sa farsi sentire». Le due new entry si aggiungono a un mercato già avviato con mosse ponderate: prima di loro sono infatti arrivati Nicocelli, Lampugnani e Governi. E non è finita qui: «Stiamo valutando anche un profilo per l’esterno, ci stiamo lavorando», anticipa Mussetola, che però tiene a sottolineare l’attenzione riservata alla stabilità del gruppo: «Non volevamo stravolgere la rosa. Il nostro è un organico collaudato, che ha fatto bene lo scorso anno. I nuovi sono pochi ma mirati, giusti per alzare l’asticella». Una strategia chiara, condivisa in pieno dallo staff tecnico e dalla dirigenza, che non nasconde la voglia di stupire anche in Prima. «Noi ci siamo – afferma il tecnico –. La società è solida, il gruppo è motivato, e con i rinforzi giusti possiamo dire la nostra». La data cerchiata in rosso è l’11 agosto, giorno del raduno e inizio ufficiale della preparazione. Da lì in poi, parole e strategie lasceranno il posto al campo. Ma il messaggio è lanciato: la Rapid Olimpia in Prima non vuole essere una semplice comparsa.