Calcio Prima Categoria – Lo Sporting ha deciso: Bellini nuovo mister

GOITO Lo Sporting Club ha un nuovo allenatore: è Andrea Bellini, ex tecnico di Suzzara e Gonzaga, il quale subentra a Claudio Mazzoni, che resterà nel ruolo di vice dopo aver guidato l’undici goitese per due giornate in seguito all’esonero di De Martino. Bellini, reduce da una serie di contatti con Union Team Marmirolo, Serenissima e persino un’ipotesi alla Dinamo Gonzaga, ha accettato l’incarico e dirigerà il primo allenamento già questa sera. Prende in mano una squadra seconda in classifica con 47 punti, gli stessi del Porto, cinque in meno della capolista Calcinato quando mancano sei giornate al termine del campionato. Domenica, il suo debutto ufficiale in panchina avrà un sapore speciale: lo Sporting affronterà in casa proprio il Suzzara, sua ex squadra. «Non mi piace fare programmi o fissare obiettivi a lungo termine – ha dichiarato Bellini -. Dobbiamo pensare partita per partita in questo finale di stagione. La posizione ai play off è importante, ma il nostro compito è raccogliere più punti possibile. Da stasera in poi la testa sarà solo sulla sfida col Suzzara, avversario ostico. Sono contento di rimettermi in gioco e ringrazio la società per l’opportunità. Certo, dovrò percorrere tanti chilometri, da Borgoforte a Goito, ma la voglia di tornare in panchina è tantissima». Soddisfatto anche il dirigente Federico Salvetti: «La società ha fatto le sue valutazioni, anche in ottica futura. Bellini era un nostro obiettivo da qualche stagione e ora è finalmente il nostro allenatore. La squadra non ha più alibi». Un nuovo capitolo si apre per lo Sporting Club, con Bellini chiamato a dare la svolta decisiva in vista del rush finale della stagione.