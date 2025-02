Rebos Oleodinamica 45 anni di innovazione tra storia, futuro e una nuova identità

Fondata nel 1980 da Gabriele Rebecchi, l’azienda di Castiglione ha registrato una crescita costante nel tempo. Inizialmente ha ampliato il proprio stabilimento fino a 4.000 metri quadrati, per poi raggiungere gli attuali 11.000 su un’area totale di 35.000 metri quadrati

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Rebos Oleodinamica (www.rebosoleodinamica.com) celebra i suoi 45 anni di attività, un traguardo che testimonia la solidità di un’azienda cresciuta con passione, visione e capacità di evolversi. Fondata nel 1980 da Gabriele Rebecchi a soli 22 anni, l’azienda ha saputo affermarsi nel settore dell’oleodinamica grazie a una strategia basata su qualità, innovazione e attenzione al cliente.

Questo approccio si è rivelato nel tempo vincente: negli anni l’azienda ha consolidato una reputazione di affidabilità sul mercato, diventando un punto di riferimento nel settore. Ma la storia non finisce qui. La passione per l’azienda continua a crescere: oggi, sotto la guida della seconda generazione – Samuele e Simona Rebecchi con il marito Cristian Cusinato – l’azienda prosegue il percorso di crescita, investendo su tecnologie all’avanguardia e soluzioni su misura per il mercato.

«Sono orgoglioso dei miei figli – sottolinea Gabriele Rebecchi – conoscono il valore del lavoro e garantiscono la continuità con idee nuove ed entusiasmo che stanno contribuendo a farci crescere sempre di più e vincere la sfida del mercato».

Duro lavoro e impegno hanno permesso di passare da 4.000 mq di stabilimento agli attuali 11.000, su un’area complessiva di 35.000 metri quadrati, un’espansione significativa che riflette una visione ambiziosa per il futuro.

Rebos Oleodinamica non è solo un’azienda, ma un progetto familiare che guarda al futuro con determinazione e innovazione.

Il futuro: tecnologia

e automazione

L’azienda ha avviato un importante progetto di implementazione del sistema gestionale della produzione, con l’obiettivo di automatizzare i processi, garantendo un controllo sempre più efficace sulle fasi di lavorazione. L’introduzione di robot e macchinari di ultima generazione ha permesso di migliorare la qualità del prodotto, ridurre i costi e ottimizzare le tempistiche di produzione.

«Le novità del prossimo futuro – afferma Simona Rebecchi – sono frutto dell’attività di ricerca e sviluppo su cui continuiamo a investire, sia all’interno della struttura aziendale sia all’esterno, collaborando con professionisti del settore. Puntiamo a migliorare le tecnologie esistenti, sviluppando nuove soluzioni e brevettandole, perché crediamo che il futuro di Rebos sarà di successo solo se sapremo anticipare il mercato e le esigenze dei nostri clienti con innovazione e creatività».

Identità rinnovata: un logo che evolve nel tempo

In occasione del suo 45° anniversario, Rebos ha scelto di rinnovare la propria immagine aziendale, presentando un nuovo logo che esprime i valori di semplicità, modernità ed essenzialità. Un restyling che rappresenta non solo una scelta estetica, ma la volontà di comunicare un’identità chiara e riconoscibile, in linea con l’evoluzione dell’azienda. Questo importante traguardo è il risultato di un lavoro costruito nel tempo, con competenza, dedizione e passione. Rebos Oleodinamica continua a guardare avanti, forte della sua storia e della sua capacità di adattarsi e innovare in un mercato in continua evoluzione.

«Questo importante traguardo è il risultato di un lavoro costruito nel tempo, con competenza, dedizione e passione – sottolinea Simona Rebecchi – oggi continuiamo a guardare avanti, con uno sguardo alla nostra storia e alla capacità adattarci e innovare in un mercato in continua evoluzione».

Il nuovo brand rappresenta e veicola i valori fondanti che da sempre ci contraddistinguono, accompagnando l’azienda in un futuro ancora più ambizioso. Un anniversario quindi che segna il passato, celebra il presente e proietta Rebos verso nuove opportunità e un futuro ambizioso, con l’impegno di migliorare senza stravolgere, crescere senza perdere di vista l’essenziale.