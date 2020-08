Caselle – Inaugurato “Il parco di tutti i bambini”

CASELLE Si è tenuta ieri pomeriggio, all’interno dei giardini dell’Amicizia di Caselle, l’inaugurazione de “Il Parco di tutti i bambini”. Presenti alla cerimonia gli amministratori di San Giorgio Bigarello, i referenti dell’associazione “San Giorgio Solidale” e Alessandro Donzellini della Fondazione “Smurfit Kappa”, che ha contribuito all’allestimento dei nuovi spazi donando nuovi giochi, e Edda Caramaschi dell’Unicef provinciale. Al Parco dell’Amicizia di Caselle, già da alcuni mesi era stata inserita una nuova area giochi: bella, colorata, attrezzata. Se però ci si sofferma sulla struttura e sul posizionamento dei giochi si possono notare alcuni particolari: l’area è completamente pavimentata, per facilitarne l’accesso; le altalene sono diversificate: una di queste ha la forma di un nido, per accogliere anche chi non riesce a stare in equilibrio sul seggiolino; c’è anche un gioco un po’ strano definito “girotondo inclusivo”, inoltre tutti i giochi sono accessibili. Davanti al parco ci sono i parcheggi per disabili e sono state eliminate le barriere architettoniche. «Questi sono alcuni degli elementi che connotano un parco inclusivo, appunto per tutti i bambini – ha spiegato nel suo intervento l’assessore e presidente dell’associazione San Giorgio Solidale, Patrizia Modena – In questo nuovo spazio per la collettività, crediamo possa essere pienamente rispettato il diritto al gioco per tutti i bambini: ecco il valore aggiunto di questo luogo».

«Un bel momento di aggregazione che va a completare il progetto pre-esistente che purtroppo era stato rallentato a causa dell’emergenza sanitaria», ha aggiunto il vicesindaco Barbara Chilesi . Al termine dei saluti istituzionali e della descrizione dell’area-giochi, c’è stato un momento di intrattenimento, intitolato “Marco il parco magico”, dedicato ai più piccoli a cura di BumBumCiak.