Snowboard – Giorgia Carnevali reginetta a Ortisei

MARMIROLO Grande successo per la due giorni di gare a Ortisei, in Val Gardena, dedicata allo snowboard, organizzata dallo Sci Club Marmirolo. Il programma prevedeva un Parallelo di Gigante e un Gigante in due manche il sabato e la domenica, validi come gara Fis internazionale e prove di Coppa Italia Children; nonché una doppia gara regionale/interregionale dedicata a Cuccioli e Baby di sicuro interesse per i giovanissimi atleti in questa specialità.

In tale contesto ha brillato ancora una volta la stella della 15enne Giorgia Carnevali, che è cresciuta proprio nello Sci Club Marmirolo e ora gareggia sotto le insegne dello Ski College Veneto con sede a Falcade. Giorgia ha letteralmente dominato le due gare della categoria Allieve, facendo registrare il miglior crono in tutte le manches e rifilando alle rivali distacchi siderali. Tanto per dare un’idea, nella gara della domenica la giovanissima atleta virgiliana, da quest’anno nel giro della nazionale “osservati”, ha surfato talmente bene che il tempo totale delle due manches (1’11.04) le sarebbe valso l’8ª posizione nella gara Fis. La vittoria nel circuito di Coppa Italia è ormai in cassaforte (ha trionfato in sette gare su otto), l’obiettivo adesso è puntato sui Campionati Italiani di categoria.

Giorgia è sempre seguita sui campi di gara da papà Loris, socio dello Sci Club Marmirolo e sponsor della kermesse denominata infatti Trofeo Carnevali Elettromeccanica. Le gare Fis hanno offerto uno spettacolo eccezionale, con oltre 70 atleti di otto nazionalità diverse. Nelle gare del sabato si sono imposti la ceca Klara Sonkova al femminile, davanti alla cinese Binbin Kong e alla tedesca Hannah Gunkel; mentre tra i maschi ha trionfato l’azzurro Daniele Bagozza, che ha preceduto sul podio il cinese Zihan Qin e il canadese Jules Lefebvre. Doppietta cinese nelle gare domenicali con Kong al femminile e Qin tra i maschi.