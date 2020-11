Calcio Prima Categoria – Suzzara, si è dimesso mister Mutti. In pole Davide Pavesi

SUZZARA Un fulmine a ciel sereno a Suzzara: ha lasciato la panchina il mister Alessandro Mutti. Una decisione, quella di rassegnare le dimissioni, che come si saprà poi era già maturata nella giornata di domenica, lasciata decantare tre giorni dalla dirigenza delle zebre, confidando in un ripensamento. Un tentativo in extremis, l’ultimo, ha provato a farlo ieri in serata il patron Palvarini, inutilmente. Non c’è stato niente da fare, il tecnico ha lasciato la squadra per “motivi personali”, come ricordato dai dirigenti.

«Abbiamo cercato di ricomporre la situazione – ha spiegato il direttore sportivo Carlo Piccinini -, Alessandro è un amico anche in ambito extra-calcistico, ci tenevamo che proseguisse la sua avventura con noi, ma non c’è stato verso. La situazione del Covid ha cambiato le priorità di molte persone e rispettiamo la decisione di Alessandro, pur con molto rammarico. Escludo categoricamente, in ogni caso, che ci siano motivazioni sportive alla base della sua scelta».

L’inizio negativo delle zebre, (un solo punto in tre gare, con due sconfitte rimediate) in un campionato di Prima dove invece la gloriosa compagine della “Città del Premio” era attesa come una delle principali protagoniste, insomma, secondo i diretti interessati non avrebbe inciso. O quantomeno non sarebbe stato decisivo per determinare l’andamento delle cose. «La successione? Ci vogliamo prendere il tempo che ci serve, la ripresa è ancora lontana e tanti sono gli allenatori che potrebbero fare al caso nostro, molti blasonati – dice Piccinini -. Tante sono le variabili da considerare, in primis i format che verranno decisi in base alla data della ripresa. I tifosi però possono stare tranquilli, decideremo per il meglio, faremo il bene del Suzzara Calcio».

Il nome che circola con maggiore insistenza è quello dell’ex giocatore ed ex allenatore del Gonzaga Davide Pavesi: sul mercato emiliano, modenese e reggiano quindi, potrebbe essere individuato il nome adatto per far ripartire i bianconeri. Potrebbe esserci un incontro decisivo già domani tra Pavesi e i dirigenti suzzaresi. Un nome, il suo, che gravitava già da tempo nell’orbita bianconera, in coincidenza delle prime, deludenti partite del Suzzara. Prime tre gare condizionate da tanti infortuni e assenze pesanti.