Calcio Prima Categoria – Tenedini ci crede: “Serenissima, puoi farcela”

RONCOFERRARO Dopo il passaggio del turno contro lo Sporting, sfida al Nuvolera per la finale play off e per continuare il sogno: la Serenissima prova ad eliminare la corazzata bresciana, eterna avversaria nelle zone nobili della graduatoria: «Hanno investito molto per vincere il campionato, ma non ci sono riusciti. Avranno due risultati su tre – dice il mister biancazzurro Matteo Tenedini – noi dobbiamo solo vincere. Non sarà affatto semplice, perché oltre ad essere una gara secca in casa loro, li affronteremo sul sintetico. Nel calcio qualsiasi episodio fa la differenza; da parte nostra ce la metteremo tutta perché andiamo là per passare il turno. Le motivazioni sono alle stelle perché non ti capita spesso di giocare la finale play off». «Con lo Sporting è stata tirata fino alla fine – prosegue Tenedini -. Faccio i complimenti a loro per averci dato del filo da torcere: l’anno prossimo lotteranno sicuramente per vincere. Peccato non aver avuto i guardalinee in una gara così importante, avrebbero aiutato negli episodi. Però mi sento di dire che il passaggio del turno è stato meritato. Nonostante 60’ con l’uomo in meno abbiamo concesso una sola occasione, che ha originato il loro gol».