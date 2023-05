Calcio Prima Categoria Crer – Il Viadana conferma Mussetola in panca

VIADANA Il Viadana ha confermato mister Fabio Mussetola. Una decisione «nel segno della continuità e nella comune volontà di migliorare gli obiettivi da raggiungere» come spiega il diesse Damiano Mazzieri. «Non meno importante – aggiunge Mazzieri – la disponibilità e conferma dello staff tecnico con Mirco Mattei e Simone Poma. Siamo già al lavoro per un Viadana più forte». «Sono contento della riconferma – dice Mussetola -, perché potrò continuare il lavoro impostato, Quella che si è da poco conclusa è stata una stagione di ricostruzione. La prima squadra è stata inserita in un girone difficile, la salvezza è giunta solo all’ultima giornata, ma sono soddisfatto dell’apporto che hanno dato i giovani, a conferma del loro valore. Molti sono del territorio: abbiamo una base sulla quale proseguire l’opera. Il primo obiettivo di mercato è quello di trovare un attaccante di peso, ma senza fare follie. Sarebbe bello trovare un atleta che venga motivato, per dare il suo apporto e cercare di mettere a segno un buon numero di gol. Quest’anno una delle nostre pecche è stata la difficoltà a concretizzare quanto costruito».