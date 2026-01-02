Calcio Promozione – Asola, colpo last minute: ingaggiato Garbin

ASOLA Il centrocampista Omar Garbin è un nuovo giocatore dell’Asola di Alessandro Cobelli. Classe 2004, ex Union Team Marmirolo e Castellana, Garbin era rimasto svincolato dopo un lungo periodo di stop causato dall’operazione al legamento crociato, resa necessaria dall’infortunio rimediato lo scorso maggio durante la finale di ritorno dei play out di Promozione tra il Rezzato e i neroverdi. Il rientro in gruppo è ormai vicino: il centrocampista dovrebbe iniziare ad allenarsi con i compagni nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tornare a disposizione entro la fine del mese. Per quanto riguarda invece Ongarini, niente intervento chirurgico. La risonanza aveva evidenziato una lesione del crociato posteriore.