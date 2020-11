Basket A2 maschile – Stings, attesa per il nuovo giro di tamponi

MANTOVA A poco più di dieci giorni da quello che sarà l’inizio del campionato, anche se il condizionale non sarebbe fuori luogo in queste settimane, si naviga verso la prima giornata cercando di divincolarsi tra le numerose incertezze. Se da una parte aumenta il fronte dei club profondamente scontenti di iniziare il campionato a porte chiuse proponendo un ulteriore rinvio, dall’altra c’è chi deve fare i conti con i contagi da Covid-19 che non risparmiano nessuno (anche l’Olimpia Milano due giorni fa ha comunicato un alto numero di positivi). Gli Stings adesso sono in questa seconda categoria e il ds Casalvieri fa il punto dopo la sospensione degli allenamenti a causa del virus che si è diffuso nella squadra. «Domani mattina (oggi per chi legge, ndr), dopo venti giorni dal primo tampone, tutto il gruppo squadra rifarà il test molecolare, sia i positivi che i negativi – afferma – in base al risultato capiremo come tornare in campo. Finora i negativi hanno fatto allenamenti individuali».

L’esordio della Staff in campionato è previsto domenica 22 contro Udine alla Grana Padano Arena, coincidenza vuole la medesima sfida dell’esordio in Supercoppa. La società, intanto, ha annunciato che nei giorni scorsi l’Azienda Novellini ha rinnovato il proprio impegno e la propria vicinanza agli Stings, confermandosi Top Sponsor. Il marchio Novellini sarà dunque presente sull’abbigliamento ufficiale da gara anche nella stagione 2020/21.

Nel frattempo, venerdì inizierà la Final Eight di Supercoppa con i quarti di finale al PalaBenedetto di Cento. Questo il programma: Reale Mutua Torino-Urania Milano (ore 12); Apu Udine-Unieuro Forlì (ore 15); Rieti-Givova Scafati (ore 18); Top Secret Ferrara-Tramec Cento (ore 21). Tutte le gare, semifinali e finale comprese, saranno trasmesse in chiaro su MS Sport, satellite su canale 814 Sky, ed in streaming su Lnp Pass e Lnp Tv/YouTube.