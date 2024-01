Calcio Promozione – Brentonico: “Avanti Asola, a San Pancrazio per vincere”

ASOLA L’Asola di mister Mauro Franzini ottiene il suo ottavo risultato utile di fila. Contro la Cividatese non è arrivata la vittoria ma, i biancorossi sono comunque riusciti a portarsi a casa un buon pareggio. Sulla carta non sarebbe dovuta esserci storia, ma l’espulsione di Beretta nella ripresa a venti minuti dalla fine, ha condizionato i piani degli asolani, bravi comunque a resistere fino al triplice fischio finale. «E’ stata una gara abbastanza combattuta – ammette Davide Brentonico, autore della spizzata di testa che è valsa il 2-2 finale – . Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo perché non siamo riusciti a fare il tipo di gara che volevamo. Tutto sommato ci è andata abbastanza bene perché sono riuscito a pareggiarla prima dell’intervallo. Nella ripresa non ci sono state tante occasioni, in più l’espulsione ha reso il tutto ancora più difficile». «Penso che l’arbitro – prosegue – lo abbia interpretato come un fallo cattivo. Ci può stare, come no, perché l’episodio era dubbio ed interpretabile. Ovvio che poi dal campo c’è sempre tutta un’altra visione». Nonostante il pari finale si pensa comunque positivo: «C’è rammarico per come è finita – ammette – . Nel pre partita volevamo i tre punti, poi però, se si guarda alla situazione in cui eravamo, penso che sia andata bene». Dopo la trasferta di Rudiano, ne arriva un’altra: domenica c’è la sfida a Palazzolo sull’Oglio con il San Pancrazio: «Ci aspetterà un match combattuto e difficile. Vengono dalla sconfitta con lo Sporting Brescia, quindi vorranno assolutamente vincere per riscattarsi. Sappiamo che ogni gara non è come potrebbe sembrare, perciò me li aspetto belli agguerriti e con il coltello tra i denti. Nel nostro girone non c’è una squadra superiore alle altre: l’equilibrio regna sovrano e si vede nei risultati della domenica. Dal canto nostro anche noi vogliamo riscattarci e tornare a correre». Classifica alla mano, i biancorossi sono quinti, ma devono ben guardarsi le spalle da Sporting e Orsa Iseo: «Stiamo facendo bene, anche se alcune partite non sono andate come previsto. L’ambizione di replicare i risultati dell’anno scorso c’è, se non fare meglio. Ci stiamo provando e la strada intrapresa è quella giusta. Non ci interessa guardare le altre, pensiamo solo al nostro percorso». «L’ambiente di Asola è unito e il morale è alto nonostante l’ultima gara non sia andata esattamente come volevamo, ma la realtà è che stiamo bene e i risultati lo dimostrano. Combatteremo fino alla fine per portare l’Asola dove merita, e cioè vogliamo un posto ai play off come nella scorsa stagione».