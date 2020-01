Castelbelforte, costituito il Corpo di Polizia Intercomunale “Mantova Nord”

CASTELBELFORTE L’ultimo consiglio dell’anno di Castelbelforte ha visto la modifica della convenzione inerente alla gestione in forma associata dei servizi di Polizia locale con i Comuni di San Giorgio Bigarello e Porto Mantovano. Tale convenzione è in pratica stata trasformata in un vero e proprio Corpo di Polizia Intercomunale, ribattezzato “Mantova Nord”. «La finalità del progetto è dare maggior efficacia ed efficienza al servizio associato di Polizia locale – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Gazzani -. Differentemente dalla gestione semplice, la costituzione di questo importante strumento che mette al centro la sicurezza dei cittadini consentirà ai vari agenti di muoversi indistintamente su tutto il territorio unificato. Tra le novità contenute nel testo vi è l’ampliamento dell’attività di controllo, suddivisa in sette subcategorie: polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria e giudiziaria». Con il progetto “Mantova Nord” nasce così un corpo di polizia locale unificato che potrà operare con maggiore disponibilità di personale e mezzi, sotto la guida della comandante Simonetta Boniotti (tutte le pratiche relative alla modifica della struttura organizzativa, come assunzioni-mobilità, riduzioni, incrementi e orari, saranno invece definite dalla conferenza dei tre sindaci), garantendo, grazie alla messa in campo di maggiori risorse e qualificate professionalità, più efficienza al servizio ed una più concreta ed efficace copertura del territorio, ma anche la possibilità di scalare le graduatorie per l’ottenimento di fondi e contributi da parte di Regione Lombardia. La nuova convenzione decorrerà dal 31 gennaio 2020. Nell’esprimere soddisfazione per l’obbiettivo raggiunto, che permetterà di avere più agenti sul territorio anche in orari pomeridiani e serali, ma anche un servizio di pronto intervento in caso di incidenti stradali, azioni vandaliche e furti nelle abitazioni, Gazzani ha svelato che è in fase di programmazione un progetto propedeutico alla creazione di una centrale operativa unica di videosorveglianza. La nuova convenzione di Polizia locale è stata approvata all’unanimità, con il voto favorevole anche dei consiglieri di minoranza presenti in aula: Marco Cavalca e Fabrizio Sgarbossa . Dopo San Giorgio Bigarello e Castelbelforte, si attende ora il via libera del consiglio di Porto Mantovano, previsto già nei primi giorni del nuovo anno.