Snowboard – Giorgia Carnevali d’argento ai Tricolori Allievi nello slalom gigante parallelo

Chiesa Valmalenco (So) Sulle nevi di Chiesa Valmalenco è cominciata ieri la due giorni dedicata ai Campionati Italiani di snowboard alpino. Ed è arrivato subito un grande risultato per Giorgia Carnevali, che si è piazzata al secondo posto nella specialità gigante parallelo della categoria allieve. La giovanissima (è classe 2008) atleta marmirolese, in forza allo Ski College Veneto con sede a Falcade, è stata preceduta soltanto da Sofia Federspieler (ASV Vilnoess) di circa 30 centesimi, un’inezia, mentre al terzo posto si è classificata Chiara Bosia (SC Borgata Sestriere). In campo maschile, successo per Tommy Rabanser (Snow Gherdeina) davanti a Edoardo Da Col (ASV Welschnofen) e Luca Apollonio (Snow Cortina).

Si è gareggiato su una pista impegnativa e dal fondo particolarmente duro e ghiacciato, condizioni un po’ anomale per la stagione. Giorgia ha disputato due buone manches, non esprimendosi però al meglio delle sue possibilità probabilmente per lo scarso feeling con la neve. Ma il risultato è di assoluto rilievo se consideriamo che un infortunio l’ha tenuta ferma per tutto il mese di febbraio. Oggi si replica con lo slalom parallelo e l’obiettivo della marmirolese è un altro piazzamento sul podio. Ricordiamo che Giorgia lo scorso anno ha vinto il titolo italiano nella cat. Ragazze in entrambe le discipline. Parliamo dunque di una delle atlete più promettenti del panorama nazionale.