Calcio Eccellenza femminile – Casalmartino, ripartenza lenta. Messina: “Torneremo a correre”

RONCOFERRARO Un 2024 ancora avaro di soddisfazioni per il Casalmartino: nelle prime tre giornate del girone di ritorno, le rossoverdi di patron Marzio Guernieri hanno totalizzato solo due punti, contro i 9 totalizzati nei primi tre turni del girone d’andata. Vero è che nelle prime tre giornate il calendario ha proposto gli scontri diretti con Montorfano Rovato e 3Team Brescia, ma il pareggio col Parabiago dell’altra settimana è stato sicuramente deludente, almeno per le forze in campo.

«In questo momento – dice il direttore sportivo rossoverde Marco Messina – la squadra sta mostrando il lato di inesperienza. Perché è vero che abbiamo raccolto poco rispetto a quanto avremmo potuto aspettarci dopo il girone d’andata, ma le ragazze sono anche state sfortunate a livello di episodi. Tutta esperienza che servirà per crescere: l’età media della rosa è bassa e nulla è compromesso. Il nostro obiettivo è quello di restare nelle prime cinque: sono sicuro che sapremo ritrovare molto presto il passo giusto. Vedo come lavorano le giocatrici e dunque è solo questione di tempo. Allo stesso modo dobbiamo fare tesoro degli errori, per non ripeterli. Ma non bisogna abbattersi».

«Questa partenza a rilento ha più di una spiegazione – prosegue Messina -. In estate avevamo approntato una preparazione per essere subito molto efficaci, e poi abbiamo goduto di una sorta di “effetto sorpresa”: adesso ci hanno studiato e per noi è diventato più difficile sfruttare le nostre qualità. Spesso ci ritroviamo le avversarie in 10 dietro la linea della palla: scardinare certe difese è più complicato. Ma anche questo fa parte del gioco e ci farà crescere. In primavera sono sicuro che rivedremo il Casalmartino al top». «Vedendo le partite sin qui disputate, è quella col Parabiago a bruciare di più: Montorfano e 3Team sono squadre strutturate per competere al meglio. Con le milanesi abbiamo pagato carissimo un errore difensivo, ma anche col 3Team sull’1-1 abbiamo fallito una chance per portarci avanti, cogliendo una traversa».