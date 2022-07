Dopo il primo week end infuocato, riparte ArciFesta

MANTOVA Dopo un week end bollente, riprende in Piazzale Te la tredicesima edizione di ArciFesta con appuntamenti di musica e spettacolo in grado di abbracciare interessi molto ampi. Si comincia giovedì 7 luglio con il sassofonista Alessandro Bertozzi e il suo progetto caratterizzato da ritmi tribali che si fondono in modo originale con jazz, blues e funky mentre venerdì 8 luglio la serata è organizzata in collaborazione con Mantova Pride e vedrà avvicendarsi sul palco lo spettacolo din Frad e Claudia Venier “Vedi Caro”, la stand up comedy di Sabrina Sabbra Russo e il live di Metal Gaga, il tutto condotto dalle simpaticissime e irriverenti Salamandra Sisters. Direttamente da X-Factor 2021 sabato 9 luglio arrivano invece i Westfalia, che uniscono neo-soul, rock e r’n’b mentre a chiudere il week end domenica 10 luglio saranno i Krasì, con le loro musiche balcaniche, del sud e del mediterraneo, fra cui la tradizionale pizzica, appuntamento ormai irrinunciabile di ArciFesta fin dal suo inizio. Tutti i concerti e gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito ed iniziano alle ore 22.00, ad eccezione della serata di venerdì 8 luglio che comincerà invece alle ore 20.00

Lo stand gastronomico propone come sempre le eccellenze della cucina mantovana, realizzate con prodotti per la maggior parte provenienti dalle aziende del territorio. Non mancheranno il tradizionale gnocco fritto dell’Arci Laghi Margonara e la grigliata di carne all’Arci Te Brunetti, così come i maccheroni al torchio con lo stracotto e con le verdure, il risotto alla mantovana, le costate di manzo e i piatti vegetariani cucinati dall’Arci Papacqua. Tra le specialità locali, anche l’Arci Birra artigianale prodotta dal Luppolajo di Castel Goffredo e la birra artigianale del Birrificio Viadanese.

Come ogni anno, cuore pulsante della festa sono i giovani volontari e volontarie, che accompagneranno e serviranno gli ospiti ai tavoli. Per i giovani (dai 16 anni in su) che volessero fare questa esperienza di volontariato possono manifestare la propria disponibilità scrivendo alla mail martinaadami93@gmail.com o al numero 349 5939956. Al fine dell’attività di volontariato verrà rilasciato a chi ne farà domanda un attestato valido per la richiesta dei crediti scolastici.

ArciFesta è organizzata da Arci Mantova e O2 Aps in collaborazione con i progetti Sai Enea di Mantova e Le Porte di Giano, grazie agli sponsor tecnici Unipol Sai Assicurazioni Spocci Malagola Snc, Coop Alleanza 3.0, Renato Cocconi e Mantova Estintori. Rassegna world music realizzata con il patrocinio del Comune di Mantova e della Fondazione Comunità Mantovana.

ArciFesta è aperta tutte le sere da giovedì a domenica (chiusa lunedì, martedì e mercoledì), più la serata speciale del 13 luglio 2022. Per cenare non è necessaria la prenotazione.

Lo stand gastronomico apre alle ore 19.30.

Maggiori informazioni sul sito, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di Arci Mantova.

Infoline Whatsapp: 351 5153789