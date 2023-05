Calcio Promozione – Castellana da sballo: Thai Ba e Faye Pape stendono l’Orceana. Il sogno Eccellenza continua

Orzinuovi Fantastica Castellana: la squadra di Cobelli elimina l’Orceana, grazie ad una prova autoritaria, mandando al tappeto la corazzata bresciana, seconda classificata ai play off, e guadagnandosi il triangolare per il salto di categoria.

I biancazzurri sfideranno sabato, ancora in trasferta, i bergamaschi del Casazza (gruppo C), che ieri hanno impattato col Grassobbio 2-2: chi perderà (o il Casazza in caso di pareggio), se la vedrà poi il 3 giugno con il Calolziocorte, la qualificata del girone B (nella finale ha eliminato l’Arcellasco vincendo 1-0 fuori casa). Il 10 giugno, infine, verrà giocato il terzo incontro tra le due compagini che non si sono incontrate prima. Per essere in pole per la promozione in Eccellenza, occorrerà primeggiare nel girone, altrimenti rimarrà solo la speranza della graduatoria di merito.

Tornando al match, la Caste interpreta la seconda partita perfetta in sette giorni, colpendo un’Orceana, in parte rimaneggiata (Colonetti alza bandiera bianca prima dell’intervallo, fuori causa Ubbiali, Cropelli e Crivella), ma comunque poco incisiva sotto porta con il capocannoniere Bosis, a sua volta non al meglio: lo 0-2 non fa una grinza, anche se i bresciani hanno molto da rimproverarsi, quanto a chance gettate al vento. A trascinare i castellani, l’estro dei fratelli Thai Ba e la classe immensa di Faye Pape, che fa pesare fisico e doti tecniche, mandando spesso in tilt la retroguardia di casa con le sue progressioni e le sue invenzioni. I padroni di casa hanno due risultati su tre a loro vantaggio, ma a prevalere è la voglia (e la necessità) di vincere della Caste che dopo aver preso le misure, passa al 21’. Faye Pape libera David Thai Ba, che semina Paloschi e d’esterno supera Mazzetti. La risposta locale, a fine primo tempo, è affidata alle palle inattive: al 39’ Belotti impegna Lancini. In seguito, si registra una bella punizione di Parisio, respinta con qualche patema da Mazzetti. Nella ripresa ancora l’Orceana cerca il pari che le garantirebbe il pass: al 53’ Belotti sfiora l’incrocio dei pali di testa. Alla mezz’ora della ripresa, però, ancora Faye Pape, indiscutibilmente il migliore, serve il colpo del ko: sul contropiede avviato da Gyamfi, il centravanti biancazzurro corona la sua gara perfetta, controllando, durante l’ennesima bruciante progressione, e bucando Mazzetti con un violento rasoterra mancino. Incassato il secondo schiaffone, ci si aspetterebbe la reazione degli orceani, che però, nervosi, non riescono ad imbastire trame credibili per spaventare Lancini. L’estremo ospite, interviene solo in un paio di occasioni, per sbrogliare la matassa. Nei minuti finali, il team di casa resta addirittura in dieci (Mujkic, già ammonito, incassa un altro giallo per simulazione), ma il risultato non cambia più. Per la Caste il sogno continua: è a sole due vittorie dalla tanto sospirata Eccellenza.