Calcio Juniores Regionale B – Castiglione, la corsa alla “A” continua. Union Team salva, retrocede il Gonzaga

Mantova Il Castiglione prosegue la corsa verso la promozione in “serie A”; l’Union Team è salva, mentre il Gonzaga retrocede al campionato provinciale. Sono questi i verdetti giunti ieri dalle gare di play off e play out della Juniores Regionale B.

Partiamo allora dalla bella impresa dei giovani Mastini, che si sono qualificati per la seconda fase dei play off grazie al pareggio strappato sul campo del Torrazzo e alla migliore differenza reti nei confronti dei cremonesi. Prima dello scontro diretto, Casti e Torrazzo avevano infatti battuto il Real Melegnano, rispettivamente per 3-0 a 3-2. I rossoblù hanno fatto fruttare il vantaggio ottenuto appunto nel primo match, ma la squadra cremonese gliel’ha fatta sudare. Il Torrazzo è andato in vantaggio al 19’, nella ripresa il Castiglione ha trovato il gol del meritato 1-1 con Djite. E ha poi resistito al forcing finale dei locali, strappando il pass per la seconda fase in cui affronterà i varesini del Valceresio Audax: andata sabato prossimo ad Arcisate e ritorno il 3 giugno al Lusetti. La vincente sarà promossa al Regionale A, ma i rossoblù hanno già adesso ottime chances di ripescaggio.

Ieri si è giocata anche la gara di ritorno dei play out e l’Union Team si è imposto sul campo del Gonzaga con l’identico risultato dell’andata, 3-0. Ha sbloccato il risultato Pavesi su rigore al 32’, raddoppio di Maghroum in avvio di ripresa e tris di A. Romano al 65’. La squadra di San Giorgio si è dunque salvata, mentre il Gonzaga nella prossima stagione farà il campionato provinciale.