“Ascolta: il silenzio fa rumore!” ID.BUZZ, un mezzo per costruire insieme un futuro più sostenibile

Venerdì 14 aprile (in via Parma 5/1, sede della concessionaria) si terrà la presentazione del progetto di mobilità sostenibile di Apindustria Confimi Mantova e Rangoni & Affini. Ben 350 invitati: musica, food e tante sorprese

MANTOVA – Come si fa a parlare di un veicolo innovativo, sostenibile e che fa del viaggio un’esperienza diversa? Puoi parlarne oppure lo provi. E’ quello che hanno fatto Apindustria Confimi Mantova e Rangoni & Affini con l’ID Buzz che sarà presentato a Mantova venerdì 14 aprile 2023 alle 19.00 in via Parma, 5/1 a Mantova presso la sede della concessionaria. Infatti hanno caricato i giornalisti sull’ID Buzz e hanno fatto un giro in centro storico arrivando fino a Piazza Sordello dove il futuro e il passato si sono incontrati per raccontare un presente sostenibile.

«La sostenibilità parte dai nostri comportamenti quotidiani: cambiare le piccole abitudini di ogni giorno in senso sostenibile produce gli effetti maggiori a lungo termine», è da questa considerazione che sono partiti Apindustria Confimi Mantova, Api Servizi Srl SB e Rangoni & Affini per lanciare il nuovo progetto di mobilità sostenibile con la presentazione dell’ID Buzz di Volkswagen interamente elettrico.

«Stiamo attivando una serie di progetti che puntano a far emergere l’anima sostenibile delle PMI – sottolinea Giacomo Cecchin di Apindustria Confimi Mantova – non si tratta di azioni eclatanti ma di un cambio di abitudini, anche minime, che sul lungo periodo producono gli effetti maggiori e più duraturi». La mobilità quotidiana è uno di questi comportamenti fondamentali per cambiare il nostro modo di vivere l’ambiente che ci circonda. In tal senso un veicolo che mette insieme trazione elettrica, possibilità di sviluppare un car pooling importante e soprattutto anticipa il futuro è la soluzione migliore.

Tutti potranno toccare con mano l’Id Buzz durante l’evento di presentazione ufficiale che si terrà a Mantova venerdì 14 aprile presso la sede di Rangoni & Affini: basta prenotare on-line sul sito https://bit.ly/3n77ghX

«L’ID Buzz è la migliore interpretazione che possiamo dare alla nostra voglia di portare il futuro nel presente – sottolinea l’ing. Natalino Affini, titolare di Rangoni & Affini – è un modo di viaggiare che si ispira ai mezzi della Volkswagen che dagli anni ’60 a oggi hanno costruito il mito del viaggio informale e in libertà. Con l’ID Buzz si entra direttamente nel futuro, in silenzio e con la possibilità di ascoltare davvero le parole dei compagni di viaggio».

La serata di presentazione sarà ricca di sorprese e di stimoli, un po’ come le serate di primavera inoltrate sulle aie delle corti di campagna: musica, cibo e voglia di stare insieme. La concessionaria Rangoni & Affini Volkswagen ha pensato di coinvolgere anche un pubblico nuovo: giovani imprenditori, startupper, professionisti della moda e del design e naturalmente gli “Eco-lover” del territorio. 350 professionisti e non che possono identificarsi con i valori positivi e soprattutto green di ID.BUZZ.

«L’ID Buzz è un invito a viaggiare in libertà e in silenzio e soprattutto in modo sostenibile – aggiunge l’ing. Affini – chi lo prova ha la sensazione di essere già nel futuro ma soprattutto può ascoltare il silenzio che trasforma ogni viaggio in un invito alla conversazione e alla riflessione».

«Apindustria Confimi Mantova è sempre al fianco delle aziende innovative – aggiunge il direttore dott. Giovanni Acerbi – l’ID Buzz è davvero un invito a entrare nel futuro, un futuro sostenibile, conviviale, divertente ed entusiasmante. La sostenibilità si costruisce partendo dal basso e la mobilità elettrica è uno degli strumenti più efficaci per rispettare l’ambiente, il territorio e i centri storici».

ID.BUZZ con un design unico e inconfondibile, omaggia il passato e contestualmente si immerge nella contemporaneità. Facile e intuitivo nell’utilizzo presenta dotazioni tecnologiche intelligenti che consentiranno di godersi il viaggio in totale serenità. La versione People spaziosa con 5 posti e un bagagliaio capace di accogliere tutto il necessario per vivere le proprie passioni e Cargo con 3 comodi posti e un vano di carico dal design duttile e moderno che consente di caricare due euro-pallet in posizione trasversale (3,9 metri cubi per un carico utile fino a 650Kg).