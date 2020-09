Rally – Solferino Rally Pecso sugli scudi a Castel Goffredo

Solferino E’ stato un weekend pieno di soddisfazioni per la Solferino Rally Pecso. A Castel Goffredo si è corsa la seconda gara di Formula Challenge Trofeo Off Road. Vittoria in classe B per Mattia Zanini su Citroen Saxo, terzo Franco Merighetti su Peugeot 106, secondo il rientrante Gianluigi Beschi du Renault Clio Williams in categoria C mentre Alessandro Mutti è giunto quarto come Davide Cimarosti su Fiat 600 in categoria A. Lasciato l’asfalto mantovano, il prossimo weekend sarà all’insegna della terra a Cingoli (Mc). Marco Dallamano in coppia con Alessia Muffolini prenderà parte al Rally dell’Adriatico valevole per il Campionato Italiano Rally Terra, nella vicina provincia di Cremona. Gli autocrossisti Alessandro Arnaldini/Proto Kawasaki, Danilo Arnaldini/Fiat Proto, Michele Bertoldo/Proto Suzuki, Luigi Faccincani/Fiat Punto Kit e Alberto Perini/Fiat Ritmo prenderanno parte sulla pista di Pessina Cremonese al settimo appuntamento del Campionato Italiano Autocross.